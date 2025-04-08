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Sapanca'da Pişmiş Döner Üzerine Çiğ Tavuk Eklenirken Görüntülendi

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Kocaeli'de yaşanan tavuk döner zehirlenmesinin ardından, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir dönercinin pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklerken görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. Yetkililer, işletmeden numune alarak incelemelere başladı.

Pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklerken cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yetkililer harekete geçti

SAKARYA - Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de yaşanan tavuk döner zehirlenmesinin ardından Sapanca'da bir dönercinin, pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklediği anlar cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımın ardından harekete geçen ekipler dönerden numune alarak teste gönderdi.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişinin yediği tavuk dönerden zehirlendiği olay gündeme gelmişti. Olaydan kısa bir süre sonra Sapanca ilçesinde bir dönercinin, pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün ardından Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekiplerinin, ilçe merkezinde bulunan dönerciye tutanak düzenlediği öğrenilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise işletmedeki dönerden numune aldı. Yaşanan zehirlenmenin ardından bazı uzmanlar ise dönercilerin pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eti takmasının zehirlenmelere yol açtığını ve hatta kişinin gıda zehirlenmesi yaşadığının farkına varmazsa ölümcül bir tabloyla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ERSOY - Sağlık
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