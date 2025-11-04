Haberler

Şap Hastalığı Salgını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığına karşı yürütülen aşılama ve denetim çalışmalarının başarılı olduğunu açıkladı. Aşılama oranı yüzde 92’ye ulaştı, ikinci aşılama kampanyası başlatıldı.

TARIM ve Orman Bakanlığı'ndan, ülke genelinde görülen şap hastalığına ilişkin yapılan açıklamada, "Salgın kontrol altına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılımı büyük oranda sınırlandırılmıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde görülen şap hastalığı (SAT1 serotipi) ile mücadele çalışmalarının planlı, kontrollü ve bilimsel temelde sürdürüldüğü belirtilerek, "Salgın kontrol altına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılımı büyük oranda sınırlandırılmıştır. Aşılama oranı yüzde 92'ye ulaşmıştır. Türkiye'deki tüm büyükbaş hayvan varlığı ilk tur aşılamadan geçirilmiş olup, ikinci tur aşılama kampanyası başlatılmıştır. Sahadan düzenli olarak numune akışı sağlanmakta, virüsün genetik yapısı takip edilmektedir" denildi.

'GERÇEĞE AYKIRI PAYLAŞIM YAPANLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI'

Ayrıca, bilim dışı iddialara karşı adli süreç başlatıldığı kaydedilerek, "Sosyal medyada aşıların hayvanları hasta ettiğine yönelik gerçeğe aykırı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Acil Eylem Planı kapsamında tüm süreçler titizlikle yürütülmektedir. İl ve ilçe müdürlükleri, laboratuvarlar ve saha ekipleri, Bakanlığımızın Acil Eylem Planı doğrultusunda koordineli şekilde görev yapmaktadır. Veteriner sağlık personeli 7/24 sahadadır. Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla denetim, aşılama ve numune alma faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Konuyla ilgili Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile sürekli temas halinde olunarak teknik bilgi paylaşımı yapılmakta, ülkemizdeki gelişmeler düzenli olarak raporlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayvan sağlığının korunması, hayvancılığın sürdürülebilirliği için tüm tedbirler alınmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

