Şanlıurfa'da karnından 25 santimetrelik kist çıkarılan kadın sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da karın boşluğunda 25 santimetrelik kist bulunan kadın, operasyonla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 51 yaşındaki Rezan Yılmaz, karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleriyle Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yapılan detaylı tetkik ve görüntüleme yöntemleri sonucunda hastanın karnında büyük boyutlu kist bulunduğu belirlendi.

Kist, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Osman Sinan Özsezen ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Özsezen, karnından 25 santimetrelik kist çıkarılan hastanın genel durumunun iyi olduğunu, tedavi ve takip sürecinin başarılı şekilde tamamlandığını ve taburcu edildiğini belirtti.