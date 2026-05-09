Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tüm birimleriyle, Şehir Hastanesine taşındı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm birimlerinin Samsun Şehir Hastanesi ana binasında hizmet vereceği duyuruldu. 9 Mayıs 2026 tarihinden itibaren vatandaşlar sağlık hizmetlerini yeni hastaneden alacak.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sağlık hizmetlerinde önemli bir değişiklik yaşandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm birimlerinin artık Samsun Şehir Hastanesi ana binasında verilmeye başlanacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm birimleriyle birlikte yeni hizmet binasına taşındığı belirtilerek vatandaşların sağlık hizmetlerini bundan böyle Samsun Şehir Hastanesi'nde alacağı ifade edildi.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, "9 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla Eğitim Araştırma Hastanesi yerleşkesinde hizmet vermekte olan acil servis ve polikliniklerimiz, Samsun Şehir Hastanesi ana binası bünyesinde hizmet vermeye başlayacaktır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
