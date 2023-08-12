Samsun'da Kan Bağışı İçin Yeni Noktalar Belirlendi

Kan stokunun kritik seviyeye ulaştığı Samsun'da Türk Kızılay, kan bağışı yapmak isteyenlerin kolaylıkla ulaşabileceği yeni merkezler kurdu. İlkadım Çiftlik Kan Alma Birimi, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Atakum Çobanlı İskelesi, Bafra Gençlik Merkezi önü ve Gazi Devlet Hastanesi gibi noktalarda kan bağışı toplanacak.

SAMSUN (İHA) – Kan stokunun kritik seviyeye ulaştığı Samsun'da Kızılay tarafından yeni kan bağış noktaları paylaşıldı.

Kan talebinin çok, bağışın az olduğunu ve stokların kritik seviyeye ulaştığı Samsun'da Türk Kızılay, kan bağışı yapmak isteyenlerin kolaylıkla ulaşabileceği merkezler kuruyor. Bu planlamayla kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların kan bağışı kabul noktaları açıklandı.

Kızılay'dan yapılan açıklamada 14-15 Ağustos'ta İlkadım Çiftlik Kan Alma Birimi, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Atakum Çobanlı İskelesi, 19 Mayıs Hükümet Konağı, Bafra Gençlik Merkezi önü ve Gazi Devlet Hastanesi'nde kan bağışı toplanacak. 16-17 Ağustos'ta İlkadım Çiftlik Kan Alma Birimi, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Atakum Çobanlı İskelesi, Alaçam Cumhuriyet Meydanı, Bafra Gençlik Merkezi önü, 18-19-20 Ağustos'ta İlkadım Çiftlik Kan Alma Birimi, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Atakum Çobanlı İskelesi ve Bafra Gençlik Merkezi önünde vatandaşların kan verebileceği ifade edildi. - SAMSUN