Samsun'da 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası başladı

Sağlık Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Samsun'da vatandaşların fiziksel aktivite düzeylerini ölçmeye yönelik etkinlik düzenlendi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çalışanlara ve vatandaşlara tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testi uygulandı. Yapılan ölçümlerle bireylerin denge kapasitesi, kas kuvveti ve fonksiyonel hareket düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında bir ay sürecek kampanya kapsamında Samsun genelinde 18 yaş ve üzeri 21 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Etkinliklerde vatandaşlara Sağlıklı Hayat Merkezleri ve burada sunulan hizmetler hakkında bilgilendirme yapılırken, ihtiyaç duyulan bireyler ölçüm sonuçlarına göre merkezlere yönlendirilecek.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras kampanyanın temel amacının vatandaşlarda fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan kampanyanın bir ay süreceğini belirten Uras, "Buradaki asıl amaç insanların hareket yaşının ne olduğunu ortaya koymaktır. Son zamanlarda insanların fiziksel aktivitesi azaldı. Bu durum kas ve iskelet sistemi hastalıklarından hipertansiyon ve obeziteye kadar birçok sağlık sorununa yol açıyor. Sonrasında ise kalp hastalıkları, felç ve diyabet gibi ciddi rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor. Biz burada fiziksel aktivite konusunda insanlarda farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

Kampanya ile toplumda fiziksel aktivite bilincinin artırılması, bireylerin fonksiyonel hareket kapasitesinin değerlendirilmesi, düzenli hareket alışkanlığının teşvik edilmesi ve vatandaşların fizyoterapist desteğine yönlendirilmesi hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı