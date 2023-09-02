Samsun'da Hamile Kadın Kendini Vurdu, Bebeği Hayatını Kaybetti

Samsun'da 8,5 aylık hamile kadın tabancayla kendini vurduğu olayda karnındaki bebeği öldü.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8.5 aylık hamile M.K. adlı kadın girdiği bunalım sonucu kendini tabancayla karnından vurarak yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan M.K. tedavi altına alındı. Kurşunun kadının karnındaki bebeğe isabet ettiği ve bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bebek ameliyatla anne karnından alınırken, kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN