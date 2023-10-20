Sahte ilaç operasyonu: 47 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi

MS, SMA ve kanser hastalıkları için sahte ilaç üreten, depolayan ve satan kişilere yönelik İstanbul, Sakarya, Bursa illerinde toplam 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte ilaca el konulurken 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhurıyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca sahte ilaç üreten, depolayan, satan işletme ve şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ham maddeler ile sahte ilaç üretildiği, bu ilaçların maddi değeri yüksek olan MS, SMA, kanser hastalıkları için üretilen ilaçlar olduğu, bu üretilen ilaçların bir kısmının da yurt dışına kaçak yollarla gönderildiği tespit edildi. Üretilen ilaçların bir kısmının ise ecza depoları ve eczanelerde satışının gerçekleştirildiği de öğrenildi. Vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak ilaçlar üreten, depolayan, satan şüpheliler için İstanbul, Sakarya ve Bursa'da toplam 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda pek çok sahte ilaca el konulurken 11 şüpheli gözaltına alındı.