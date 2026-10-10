Şah damarı darlığına Iğdır'da stent takılan hasta şifa ile taburcu edildi

Şah damarı darlığına Iğdır'da stent takılan hasta şifa ile taburcu edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesinde, şah damarında darlık olan bir hastaya stent yerleştirildi. Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Koray Demirci’nin başarıyla gerçekleştirdiği işlem sonrası hasta şifa ile taburcu edildi.
Iğdır'da şah damarı darlığı bulunan hastaya stent takıldı. Hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesinde, şah damarında (karotis arter) darlık bulunan hastaya stentleme işlemi uygulandı. Hastanenin Anjiyografi Ünitesi'nde gerçekleştirilen işlem, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Koray Demirci tarafından başarıyla yapıldı. İşlem sonrası takipleri tamamlanan hasta, şifa ile taburcu edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı