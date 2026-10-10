Haberler

Şah damarı darlığına Iğdır'da stent takılan hasta şifa ile taburcu edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şah damarı darlığına Iğdır'da stent takılan hasta şifa ile taburcu edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesinde, şah damarında darlık olan bir hastaya stent yerleştirildi. Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Koray Demirci’nin başarıyla gerçekleştirdiği işlem sonrası hasta şifa ile taburcu edildi.

Iğdır'da şah damarı darlığı bulunan hastaya stent takıldı. Hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesinde, şah damarında (karotis arter) darlık bulunan hastaya stentleme işlemi uygulandı. Hastanenin Anjiyografi Ünitesi'nde gerçekleştirilen işlem, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Koray Demirci tarafından başarıyla yapıldı. İşlem sonrası takipleri tamamlanan hasta, şifa ile taburcu edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı yeni dizisinde sınırları zorladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım

Okulundaki yasaklar Pınar Altuğ'un kızını isyan ettirdi

Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme

Vicdanları yaralayan kararla ilgili geri adım

Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

Dünya ayağa kalktı ama Trump yine de onayladı
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak

Sigara almak eskisi gibi olmayacak! Bakan Memişoğlu yeni şartı duyurdu
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor

Tavuk pilav yerken yaptığı hayatını değiştirdi! Herkes onu konuşuyor
Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu