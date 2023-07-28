11.yaş gününü kutlayan Sağlıklı Evlilik Okulu'nda 44.dönem eğitimleri başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından, daha sağlıklı evlilikler için hayata geçirilen "Ailemi Seviyorum" projesi bünyesinde Evlilik Okulu'nda 44.dönem eğitimleri başladı. Kent Konseyi'nde düzenlenen Evlilik Okulu'nun 44. dönem açılış dersine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Psikolog Gülay Korkut ile kursiyerler katıldı.

Hayata geçirildiği 2012 senesinden günümüze kadar yüzlerce çifte hizmet verildiğini açıklayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, projenin uzun yıllar devam edeceğini ve evlilik aşamasında olan çiftlere ışık olmayı sürdüreceğini söyledi. Değirmenci, "Ailemi Seviyorum projesi çerçevesinde 2012 yılında Sağlıklı Evlilik Okulu başladı ve geçen bu sürede 43 grupta yüzlerce vatandaşımız evliliğe ilişkin eğitim aldı. Sizlerle birlikte 44. dönemi başlatmış oluyoruz. 4 hafta sürecek bir eğitim takvimi olacak. Öncelikle evlilik müessesesini önemseyerek buraya geldiğiniz ve eğitimlerimize dahil olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü hayatta verilen kararlardan en önemlilerinden biri de evliliktir. Evlilik çok kutsal bir müessesedir. Karşılıklı sevgi, saygı olduğunda daha anlamlı ve daha güzel hale gelecektir" dedi.

Konuşmanın ardından 44. dönem Evlilik Okulu'nun ilk dersi başladı. - DENİZLİ