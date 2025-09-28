Haberler

Sağlıklı Beslenme ve Aile Sofraları Ruh Sağlığını Koruyor

Doç. Dr. Ali Erdoğan, sağlıklı beslenme ile ruhsal sağlık arasındaki bağlantıya dikkat çekerek, aile bireylerinin birlikte yemek yemenin psikolojik önemi ve düzenli beslenmenin ruhsal hastalıkları azalttığını vurguladı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, sağlıklı beslenme ile ruhsal sağlık arasındaki ilişkiye dikkati çekti. Özellikle okul döneminde ve yoğun çalışma temposunda düzensiz beslenmeye geçmenin mental etkileri üzerinde konuşan Doç. Dr. Erdoğan, "Mutluluğun önemli anahtarlarından biri dengeli beslenmek ve ailecek aynı sofrada buluşmak" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, beslenmenin insan yaşamındaki en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu vurguladı. Bağırsakların ruhsal sağlıkla doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Doç. Dr. Erdoğan, "Bağırsaklarımızdan salgılanan hormonlar, mutluluk ve kaygı gibi duygusal durumlarla bağlantılı. Yapılan çalışmalarda düzenli ve sağlıklı beslenenlerde ruhsal hastalıkların daha az görüldüğü, fast food tarzı beslenenlerde ise kaygı ve depresyonun daha sık yaşandığı ortaya kondu" diye konuştu.

'HAZIR GIDALAR RUHSAL SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Özellikle okul döneminde öğrenciler ile çalışan bireylerin dengesiz ve hazır gıdalarla beslenmeye yöneldiğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, bunun ruhsal sağlık üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyledi. Doç. Dr. Erdoğan, "Fast food tarzı beslenme ruhsal anlamda kişileri olumsuz etkiliyor. Son yıllarda aile olarak bir araya gelip sofraya oturmanın azalması da ruhsal sorunları artırıyor" dedi.

'AİLE SOFRALARI RUH SAĞLIĞINI KORUYOR'

Aile bireylerinin aynı sofrada buluşmasının, yalnızca sosyal değil psikolojik açıdan da büyük önem taşıdığını dile getiren Doç. Dr. Erdoğan, "Bireyselleşmenin artması, herkesin kendi yemeğini yalnız yemesi ruhsal sorunları tetikliyor. Oysa birlikte sofraya oturmak, sohbet etmek ruh sağlığını koruyan önemli bir faktör. Mutluluğun önemli anahtarlarından biri dengeli beslenmek ve ailecek aynı sofrada buluşmak" ifadelerini kullandı.

'MUTLULUK İÇİN SAĞLIKLI BESLENME ŞART'

Türkiye'de son yıllarda mutluluk oranları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Erdoğan, "Ruhsal hastalıkların artışı tek bir nedene bağlanamaz. Ancak sağlıklı gıdalara erişimin azalması, fast food tüketiminin artması ve bireyselleşmenin yükselişi önemli nedenlerden. Ruhsal sağlığımızı korumak için sağlıklı beslenmeye, aile sofralarına ve birlikte vakit geçirmeye mutlaka önem vermeliyiz" dedi.

