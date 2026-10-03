Haberler

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi Beytüşşebap'ta çalışanlarla buluştu, hastane ve lojman istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık-Sen Şırnak Şubesi Beytüşşebap'ta çalışanlarla buluştu, hastane ve lojman istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Beytüşşebap'ta sağlık çalışanlarıyla buluşup talepleri değerlendirdi. Başkan Anmal, hastane ve lojman inşaatlarının tamamlanmasını, bakımsız toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezi binasının incelenmesini istedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şırnak Şubesi yönetimi, Beytüşşebap ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek talepleri ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Beytüşşebap Öğretmenevi'nde, Sağlık-Sen İlçe Temsilcisi Servet Ataman ve Beytüşşebap Devlet Hastanesi İşyeri Temsilcisi Serhat Kılıç koordinesinde düzenlenen programa, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ve şube yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Sorunları yerinde tahlil ediyoruz"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, kaos yerine çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, "Sağlık-Sen ailesi olarak sorunları yerinde tahlil ediyor, çözüm önerilerimizi yetkililerle paylaşıyoruz. Beytüşşebap'ta görev yapan mesai arkadaşlarımızın daha verimli çalışma ortamına kavuşması ve barınma sorunlarının çözülmesi adına bu buluşmayı gerçekleştirdik" dedi.

İlçede yapımı devam eden hastane ve lojman inşaatlarının bir an önce tamamlanması gerektiğine vurgu yapan Anmal, Toplum Sağlığı Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezinin hizmet verdiği mevcut binanın bakımsız durumda olduğuna dikkat çekti. Binadaki fiziki yetersizliğin kamu görevlilerini ve vatandaşları tedirgin ettiğini belirten Anmal, yetkililere binada detaylı bir inceleme yapılması çağrısında bulundu.

Zorlu şartlara rağmen özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının takdir edilmesi gerektiğini ifade eden Anmal, toplantıda elde edilen görüş ve talepleri kapsayan detaylı bir rapor hazırlayarak sağlık yatırımları ve çalışanların şartlarının iyileştirilmesi amacıyla ilgili makamlara sunacaklarını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 112 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı için ihraç süreci başladı! Savunması istendi

Bunu beklemiyordu! Aldığı haberle resmen yıkıldı

Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış

Fon vurgunu yapanlardan biri de bu! Karı-koca beraber götürmüşler
9 yıl kimsesizler mezarlığında yatan Oğuzhan'ın kimliği DNA ile belirlendi! Baba mezarın açılmasını istedi

DNA yüzde 99,9 eşleşti ama baba ikna olmadı! İki rapor çelişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

75 ilde dev operasyon! 714 şüpheli tutuklandı

75 ilde dev operasyon! Yüzlerce kişi tutuklandı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira bedelinde ezber bozan karar
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler 'Ne bu rahatlık?' dedi

Bu görüntüye tepki yağıyor!
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı

Arda Güler Milli Takım kampından ayrıldı

Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu

Eren resmen delirdi! Yapılan tezahüratları duyunca ağzını bozdu