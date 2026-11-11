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Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Baro Başkanı Tatar'ı ziyaret edip sağlık hukukunu görüştü

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Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Baro Başkanı Tatar'ı ziyaret edip sağlık hukukunu görüştü
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Sağlık-Sen Şırnak Şubesi heyeti, Baro Başkanı Av. Metin Tatar'ı ziyaret ederek sağlık hukuku ve kamu çalışanlarının sorunlarını görüştü. Tatar, hukukun üstünlüğü için ortak çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal ve beraberindeki heyet, Şırnak Baro Başkanı Av. Metin Tatar ile bir araya gelip, sağlık hukuku ve kamu çalışanlarıın sorunlarını masaya yatırdı.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, yönetim kurulu üyeleri, Cizre ilçe yönetimi, Kadın Komisyonu ve sendikanın avukat üyelerinin katılımıyla Şırnak Barosu Başkanlığına nezaket ziyareti gerçekleştirildi. Görüşmede sağlık çalışanlarının çalışma hayatında karşılaştıkları hukuki sorunlar, kamu hukuku ve adalet sistemine dair karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Hukuk ilkelerinin çalışma hayatındaki önemi ile adalet anlayışının güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

"Hukukun üstünlüğü için ortak çalışmaya hazırız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şırnak Barosu Başkanı Av. Metin Tatar, sağlık çalışanlarının toplum için üstlendiği kutsal göreve dikkat çekerek, "Sağlık-Sen Şırnak Şubemizin değerli başkanına, yönetimine ve kıymetli üyelerine bu nazik ziyaretlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Şırnak Barosu olarak her zaman haklının, adaletin ve hukukun üstünlüğünün savunucusuyuz. Kamu hizmeti yürüten sağlık çalışanlarımızın çalışma hayatında yaşadığı hukuki süreçlerde ve adaletin tesis edilmesinde üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Ortak akıl ve iş birliği içinde toplumda adalet bilincini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Anmal, Tatar ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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