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Sağlık-Sen, Isparta'da ikinci kreşini açtı

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Sağlık-Sen, Türkiye'nin dört bir yanına 'Sağlık-Sen Kreş' açmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Şanlıurfa'da açılan kreşin ardından ikinci kreş Isparta'da hizmete girdi. Sağlık-Sen Kreş, Isparta Şehir Hastanesi karşısında 86 çocuk kapasitesiyle hizmet veriyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Kreş'in ikincisini Isparta'da açtı.

Sağlık-Sen, Türkiye'nin dört bir yanına 'Sağlık-Sen Kreş' açmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Şanlıurfa'da Sağlık-Sen Kreş'in açılmasının ardından çalışmalarını sürdüren Sağlık-Sen, ikinci kreşini Isparta'da açtı. 86 çocuk kapasiteli Sağlık-Sen Kreş, Isparta Şehir Hastanesi karşısında hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim veren Sağlık-Sen Kreş'de çocuklar yeteneklerini geliştirecek atölye çalışmalarına da katılabiliyor.

'DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hizmet odaklı ve üyelere dokunan sendikacılık diyerek yol başcılığımızı yapan Merhum Mehmet Akif İnan ağabeyin izinden hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Sağlık-Sen Kreşimizin ikincisini Isparta'da sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın hizmetine sunduk. Başta Isparta Şube Başkanımız Mahmut Ağun olmak üzere, emek veren, çaba gösteren tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Göz nuru evlatlarımız için daha yapacak çok işimiz var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Şanlıurfa Türkiye Isparta Çocuk Sağlık Güncel Haberler

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