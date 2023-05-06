Sağlık emekçilerine yönelik şiddet normalleştirilmeye çalışılıyor

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak, Samsun'da bir kadının sokak röportajında söylediği 'doktor dövüyoruz' ifadeleriyle ilgili "Dün basında yer alan haberlerde öğrendiğimiz bir olayda Samsun'da sokak röportajı yapan bir internet sitesi muhabirine kimliği belli olmayan bir kadının söylediği ifadeler bizleri derinden üzmüş ve endişelendirmiştir. Sürekli şiddet riski altında bulunan sağlık emekçilerine karşı işlenen suçları normalleştirici, kişileri bu suçları işlemeye tahrik edici ve beğenmediği doktoru, sağlık çalışanlarını dövme hakkını kendisinde gören bir algı oluşturulmaya çalıştığı görülmektedir" dedi.

SES Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında Samsun'da yapılan sokak röportajı sırasında konuşan kimliği belirsiz kadının 'artık doktorları dövüyoruz' ifadelerine tepki gösterdi. Ocak, "Etkili bir sağlıkta şiddete karşı mücadele yasası çıkartılması ve hayata geçirilmesine kadar sağlıkta şiddete karşı sesiz kalmayacağımızı, mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyor, sokak ağzı ile şiddeti tahrik eden kişi hakkında gereğinin yapılması için Sağlık Bakanı ve Cumhuriyet savcılarını görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

"SÜREKLİ ŞİDDET RİSKİ ALTINDAYIZ"

Aysel Ocak şunları söyledi:

"Sağlık emekçileri, pandemi, deprem gibi felaketler dahil büyük bir özveri ile görevlerini 7/24 ağır çalışma koşullarında yerine getirirken sağlıkta şiddet, sözel gerekse fiziksel olarak maalesef artarak devam ediyor. İki gün önce Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yakınları vefat eden iki kardeş Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü Murat Biçer'e sorumlu olduğu gerekçesi ile saldırmışlar ve kafasına tabanca kabzası ile vurarak darp etmişlerdir. Önceki gün yine 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir hastanın kayıt yaptırmak istediği bölümde muayene ücreti borcu çıkması üzerine, sekreter arkadaşımız, borcunu ödemeden işlem yapamayacağını açıklamış hasta kendisine ağır hakaretlerde bulunarak kapı ve camları yumruklamıştır. Dün basında yer alan haberlerde öğrendiğimiz bir olay da Samsun'da sokak röportajı yapan bir internet sitesi muhabirine kimliği belli olmayan bir kadının söylediği ifadeler bizleri derinden üzmüş ve endişelendirmiştir. Yapılan röportajda kadın 'şu an biz doktor dövüyoruz, doktorları beğenmiyoruz' şeklinde ifadeler kullanmıştır. Sürekli şiddet riski altında bulunan sağlık emekçilerine karşı işlenen suçları normalleştirici, kişileri bu suçları işlemeye tahrik edici ve beğenmediği doktoru, sağlık çalışanlarını dövme hakkını kendisinde gören bir algı oluşturulmaya çalıştığı görülmektedir.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

İlimiz Samsun'da 29 Mayıs 2015'te sağlıkta şiddet sonucu katledilen Operatör Dr. Kamil Furtun ve altı ay sonra da 19 Kasım 2015 'de katledilen Operatör Dr. Aynur Dağdemir'in acısı hala hafızalarımızdaki yerlerini korurken, şiddet kışkırtıcı bu söylemleri reddediyor ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sessiz kalmasını kınıyoruz. Daha önceleri de 'giderlerse gitsinler', 'doktor müsveddesi' söylemleri karşısında susmalarını unutmadık. Etkili bir sağlıkta şiddete karşı mücadele yasası çıkartılması ve hayata geçirilmesine kadar sağlıkta şiddete karşı sesiz kalmayacağımızı, mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyor, sokak ağzı ile şiddeti tahrik eden kişi hakkında gereğinin yapılması için Sağlık Bakanı ve Cumhuriyet savcılarını görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz."