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Söke Devlet Hastanesi'nde Kronik Böbrek Yetmezliği Eğitimi

Söke Devlet Hastanesi'nde Kronik Böbrek Yetmezliği Eğitimi
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Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimde, kronik böbrek yetmezliğinin nedenleri, risk faktörleri, erken tanı, takip ve tedavi süreçleri anlatıldı. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali Doğan tarafından verilen eğitime Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz da katıldı. Eğitimin, sağlık çalışanlarının mesleki gelişimine ve hasta hizmetlerinin kalitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimde, kronik böbrek yetmezliğinin nedenleri, erken tanı, takip ve tedavi süreçleri anlatıldı.

Söke F.F.K. Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının kronik böbrek yetmezliği konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla eğitim programı düzenlendi. Hastanede gerçekleştirilen eğitim programında, İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali Doğan tarafından kronik böbrek yetmezliği ele alındı. Eğitimde hastalığın nedenleri ve risk faktörlerinin yanı sıra erken tanı ve takip süreçleri, hastalığın ilerlemesinin önlenmesine yönelik yaklaşımlar ile tedavi yöntemleri hakkında sağlık çalışanlarına bilgi verildi. Eğitime Söke F.F.K. Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz da katılarak sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlık hizmetlerinde güncel bilgi ve uygulamaların paylaşılmasına katkı sağlayan eğitimin, sağlık çalışanlarının mesleki gelişimine ve hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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