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Sağlık Bakanlığı 'e-Nabız verileri çalındı' iddiasını yalanladı

Sağlık Bakanlığı 'e-Nabız verileri çalındı' iddiasını yalanladı
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Sağlık Bakanlığı, e-Nabız verilerinin sızdırıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddianın asılsız olduğu belirtildi.

Bazı basın yayın organları tarafından, "e-Nabız sistemindeki açıkla verilerin sızdırıldığı" iddiası ortaya atıldı. Bir basın organı tarafından yayınlanan belgeselde konuşan ve 15 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sistemindeki açığı kullanarak milyonlarca kişiye ait e-Devlet verilerine nasıl eriştiğini anlattı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: HİÇBİR VERİ SIZINTISI OLMADI

Söz konusu iddianın ardından Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Bakanlık, e-Nabız sisteminden bu zamana kadar herhangi veri sızıntısı yaşanmadığını belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır. e-Nabız Sistemi'nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır. e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Sağlık Bakanlığı 'e-Nabız verileri çalındı' iddiasını yalanladı

Haberler.com / Umut Halavart - Sağlık
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