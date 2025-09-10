Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanghay'da Bilim Merkezini Ziyaret Etti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin programının 3'üncü gününde, Şanghay'da bilim merkezini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanghay'da biyoteknoloji ve teknoloji şirketlerini buluşturan, küresel biyoteknoloji ekosisteminde önemli bir yer tutan bilim merkezini ziyaret ettik. Merkez bünyesindeki önde gelen girişimleri, sektöre yön verecek öncü fikirleri, bilimsel çalışmaları ve üretim yaklaşımlarını ele aldığımız verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Güçlü ve sürdürülebilir sağlık iş birlikleri için temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, ayrıca Şanghay'da ileri teknoloji görüntüleme cihazlarının üretiminin yapıldığı tesisi de ziyaret etti. Memişoğlu, "Yetkililerle üretim alanlarını gezerek incelemelerde bulunduk. Sağlık alanında yeni iş birliklerine dair görüşlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.