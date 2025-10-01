Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Normal Doğum Eylem Planı Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Normal Doğum Eylem Planı ile ebelerin güçlendirildiğini ve gebelerin bilinçlendirildiğini ifade etti. Yeni poliklinikler ve gebelik okulları ile anne adaylarına destek veriliyor.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Normal doğum eylem planı ile ebelerimizi güçlendiriyor, doğuma hazırlanan gebelerimizi bilinçlendiriyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "3 Ekim 2024'te hayata geçirilen Normal Doğum Eylem Planı ile ebelerimizi güçlendiriyor, doğuma hazırlanan gebelerimizi bilinçlendiriyoruz. Son bir yılda 407 yeni Ebe Polikliniği, 476 yeni Gebe Okulu ve birinci basamak sağlık tesislerimizde 974 yeni Gebe Okulu hizmete açmış bulunuyoruz. 2 bin 139 koordinatör ebe ile gebeliğin son 3 aylık dönemine giren anne adaylarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

