Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürleriyle İzmir Urla'da toplantı yaptı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, birlik ve beraberlik içinde, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sağlık vizyonu için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, 81 ilin il sağlık müdürleriyle bir araya geldikleri İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda, 3 gün süren verimli bir istişare ve değerlendirme toplantısını geride bıraktıklarını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, yeni dönem hedeflerini ve saha dinamiklerini istişare etmek üzere yoğun bir çalışma programı yürüttüklerini aktaran Memişoğlu, "Birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sağlık vizyonu için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlıklı bir Türkiye için özveriyle çalışan tüm yol arkadaşlarıma ve emek veren ekibimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA