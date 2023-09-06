Sağlık Bakanı Koca, Kırlareli'ndeki selde hayatını kaybeden doktor çifti duyurdu

'CANIMIZI YAKAN KAYIPLARIMIZ VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli'deki sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İstanbul'da görevli doktor Selman Bağışlar ile eşinin de selde hayatını kaybettiğini belirten Koca, "Kırklareli'ndeki sel olayına ilişkin yoğun bir çabayla sürdürdüğümüz arama kurtarma çalışmalarında canımızı yakan kayıplarımız var. Maalesef, İstanbul Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Anestezi Asistanı Doktor arkadaşımız Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Her kayıp çok üzücü. Şifa dağıtan elin kaybı da öyle oldu. Kayıp vatandaşımız Ahmet Baki Şimşek için ise arama kurtarma çalışmaları 890 kişilik ekiple devam ediyor. Yaralı olarak kurtarılan 3 hastamızdan Kerem Şimşek; yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Daha önce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Mila ve babası Hüseyin Duman'ın genel durumları iyi. Bugün taburcu olmaları planlanıyor. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun" dedi.