Sağlık Bakanı Koca, Hatay'daki çadır kente gece ziyareti yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir çadır kenti gecenin ilerleyen saatlerinde ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi. Çadır kent sakinleri, Kovid-19 ve deprem sürecindeki çalışmalarından dolayı Koca'ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir çadır kenti gecenin ilerleyen saatlerinde ziyaret etti.

Bazı incelemeler için kentte bulunan Koca, ziyaretler sırasında İsmet İnönü Mahallesi'nde depremzedelerin kaldığı çadır kente geçti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Bakan Koca'yı karşılarında gören depremzedeler, bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çadır kent sakinleri, Kovid-19 ve deprem sürecindeki çalışmalarından dolayı Koca'ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Burada bir süre vatandaşlarla bir araya gelen Koca, çocukları sevdi, yapımı devam eden hastanelerle ilgili bilgi verdi.