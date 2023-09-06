Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Organ nakliyle ilgili ilaç piyasadan çekildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organ nakliyle ilgili bir ilacın eş değer ilaçlarla rekabet edemediği için piyasadan çekildiğini belirtti. Koca, ilacın yerli üretim 5 muadili bulunduğunu ve bu konuda bir sorun olmadığını ifade etti.