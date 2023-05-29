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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vefat eden anneannesi Sultan Yaylalı Konya'nın Kulu ilçesinde defnedildi. Cenaze namazına Bakan Koca da katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü

KONYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vefat eden anneannesi Sultan Yaylalı Konya'nın Kulu ilçesinde defnedildi. Cenaze namazına Bakan Koca da katıldı. Kulu ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesinde ikamet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anneannesi Sultan Yaylalı tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Sultan Yaylalı için Acıkuyu Mahallesi Merkez Mezarlığında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yaylalı'nın cenazesi Merkez Mezarlığında dualarla defnedildi. Taziyeleri kabul eden ve akrabalarına taziye dileklerini ileten Bakan Koca, Ankara'ya döndü.

Cenaze namazına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Koca'nın babası Hasan Koca, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Vedat Cenger, ilçe protokolü mensupları, akrabaları, mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Keleş - Sağlık

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