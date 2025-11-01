Haberler

Safra Yolları Kanserinde Yeni İmmünoterapi Yöntemi Yaşam Süresini Artırıyor

Güncelleme:
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Şahin Laçin, 9. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi'nde, safra yolları kanserinde kemoterapi-immünoterapi kombinasyonunun hastaların yaşam süresi ve kalitesini artırdığını açıkladı. Yeni nesil immünoterapinin, agresif seyirli bu nadir kanser türünde önemli bir tedavi seçeneği sunduğuna vurgu yapıldı.

Genellikle geç tanı veren ve agresif ilerleyen safra yolları kanserinde, "kemoterapi-immünoterapi" kombine tedavisiyle hastalığın seyrine bağlı ortalama yaşam süresi ve hayat kalitesinin arttığı belirtildi.

Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği üyesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Laçin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 9. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi'nde, safra yolları kanserinde yeni nesil immünoterapiye ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Dünyada her yıl yaklaşık 210 bin yeni safra yolları kanseri vakası görüldüğünü belirten Laçin, hastalığın genellikle 60 yaş üstündeki kişilerde ortaya çıktığını ve ileri evrede teşhis edildiğini anlattı.

Laçin, Türkiye'de nadir görülen bu hastalığın, agresif seyirli yapısıyla dikkati çektiğini vurgularken Sağlık Bakanlığı verilerine göre, safra yolları kanserinin, karaciğer tümörleriyle değerlendirildiğinde toplam kanser vakalarının yaklaşık yüzde 1-2'sini oluşturduğunu ifade etti.

"Türkiye'de hastalara modern immünoterapiye erişim imkanı sunuluyor"

Nadir ama agresif seyirli olan kansere erken tanı konulmasının, zor olduğunu belirten Laçin, bu nedenle yeni ve etkili tedavilere erişimin, hastaların yaşam süresini uzatmada kritik rol oynadığına dikkati çekti.

"Bu immünoterapi tedavisinin, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasını sağlayan bir madde olduğu bilgisini paylaşan Laçin, sözlerine şöyle devam etti:

"Normalde kanser hücreleri, PD-L1 adlı proteini üreterek bağışıklık sisteminden gizlenir. Bu sayede vücut, kanser hücrelerini fark edemez hale gelir. Söz konusu tedavi, bu etkileşimi engelleyerek bağışıklık sisteminin yeniden aktif hale gelmesini sağlar. Böylece vücudun kendi savunma mekanizması, kanser hücrelerini tanıyıp tanımlamış en güzel ve güçlü doğal yollarla yok etmeye başlar.

Bilimsel verilere göre bu tedavi, ileri evre safra yolları kanseri hastalarında yaşam süresini kemoterapiye göre yaklaşık yüzde 30 oranında uzatmakta ve 2 yıllık sağ kalım oranını iki kattan fazla artırmaktadır."

Laçin, yenilikçi ilaç tedavisinin, SGK geri ödeme kapsamına alındığını belirterek Türkiye'de hastalara modern immünoterapiye erişim imkanı sunulduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Yeşim Sert Karaaslan - Sağlık
