Safra kesesinde 20 yıldır biriken 2 bin taş ameliyatla çıkarıldı

Siirt'te 20 yıldır safra kesesinde taş olan Perihan Altun, ameliyat korkusu nedeniyle ameliyat olmayı reddetmişti. Ancak karın ağrısı artınca ikna edilip ameliyata alındı ve safra kesesinden 2 bin taş çıkarıldı. Altun, sağlığına kavuştu.

SİİRT'te, 20 yıldır safra kesesinde taş olan ve korkusu nedeniyle ameliyat olmayan Perihan Altun (50), karın ağrısının artmasıyla gittiği hastanede, ikna edilip operasyona alındı. Safra kesesinden 2 bin taş çıkarılan Altun, sağlığına kavuştu.

Siirt'te 20 yıldır karın ağrısı yaşayan Perihan Altun'un safra kesesinde taş olduğu belirlendi. Ameliyat önerilerini, korkusu nedeniyle reddeden Altun, karın ağrısı şikayetleri artınca kentteki özel hastaneye başvurdu. Muayenesinde ikna edilip, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Akın Önder ve ekibi tarafından ameliyata alınan Altun'un safra kesesinden 2 bin taş çıkarıldı.