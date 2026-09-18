Haberler

Şabanözü'nde din görevlilerine kanser ve kuduz vakaları anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şabanözü'nde din görevlilerine prostat kanseri, lenf kanseri (lenfoma), kuduz hastalığı ve kuduz aşılarının önemi hakkında bilgi verildi.

Şabanözü'nde din görevlilerine prostat kanseri, lenf kanseri (lenfoma), kuduz hastalığı ve kuduz aşılarının önemi hakkında bilgi verildi.

İlçe Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi doktorları Furkan Toprak ve Cemal Erdem Toy tarafından prostat kanserinde erken teşhisin tedavi başarısındaki önemi ile lenf kanserinin ilk belirtileri ve vücuttaki lenf bezlerinde meydana gelen büyüme süreçleri aktarıldı.

Toplantının son bölümünde ise özellikle kırsal bölgelerde risk teşkil edebilen kuduz hastalığı ele alındı.

Yaban hayatı veya başıboş hayvanlarla temas sonrası yapılması gereken ilk müdahaleler, kuduz aşısının hayati önemi ve aşılama takviminin aksatılmadan uygulanması gerektiği din görevlilerine anlatıldı.

Dr. Furkan Toprak, verilen bilgilerin cuma hutbeleri, seminerler ve vatandaşlarla gerçekleştirilen sohbetlerde din görevlileri tarafından halka aktarılmasının amaçlandığını kaydetti.

Programın sonunda din görevlilerinin mahalle ve köylerinde vatandaşlara dağıtması amacıyla prostat kanseri, lenfoma ve kuduz konularını içeren bilgilendirici broşürler ve rehber dokümanlar dağıtıldı.

Kaynak: AA
İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Motorine indirim geliyor

İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Beklenen haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da 31 yıl sonra bir ilk! Faiz yüzde 1,25'e çıktı

31 yıl sonra gelen karar! Dünya ekonomisinde yeni sayfa açıldı
Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar

Tarla-market fiyat farkının nedeni ne? En yetkili isim tek tek anlattı
Çanakkale'de kazada hayatını kaybeden gencin böbrekleri iki hastaya hayat oldu! Biri 12, diğeri 5 yıldır diyalizdeydi

Bir acının içinden iki hayat çıktı! Yıllardır sıra bekliyorlardı
İnşaatta akılalmaz yöntem! İşçileri halatla taşıdılar

Pes dedirten görüntü!
Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba

A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya

Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
Hamarat’tan ihracatçı ve tüccarlara fındık fiyatı çağrısı: Üreticinin emeğini gözetin

AK Partili isimden ihracatçı ve tüccarlara net çağrı! "Emeği gözetin"