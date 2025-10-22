Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından verilen Ruh Sağlığı Basın Ödülleri sahiplerini buldu.

BBC News Türkçe'den Aynur Tekin, "Anoreksiyadan kurtulmak mümkün" başlığıyla yayınlanan video haberiyle ödül aldı.

Tekin'in haberi En İyi Dijital Medya İçeriği dalında ödüle değer görüldü.

Anoreksiya nervoza, aşırı kilo kaybına neden olan bir yeme bozukluğu.

Haberde 15 yaşındayken bu hastalığa yakalanan ve 32 kiloya kadar düşen Aleyna Bozdemir, iyileşme hikayesini BBC News Türkçe'ye anlattı.

Bu hastalığı yaşayan kişiler, kilo alma korkusu yüzünden abartılı diyet ve egzersiz programları uyguluyor.

Kadınlarda daha sık görülüyor ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabiliyor.

Psikiyatristler, anoreksiyanın tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurguluyor.

Türkiye Psikiyatri Derneği ruh sağlığı başlığında sorunların gündeme getirilmesi ve çözümü, ruh sağlığı çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi, damgalamanın azaltılmasına katkı verecek içerikleri teşvik etmek amacıyla ödülün verildiğini açıklıyor.

2025 Yılı Ruh Sağlığı Basın Ödüllerini kazananlar:

En İyi Röportaj: Duygu Özsüphandağ Yayman

Konu: Fikir Gazetesinde 'Yangına hazır mısın? Devlet yoksa ben varım! Adlı röportaj çalışması

En İyi Yazılı Haber: Zeynep Atmaca

Konu: Oksijen Gazetesinde yayınlanan 'Akıl Sağlığımızı Güvenle Nasıl Kime Teslim Edeceğiz' başlıklı haber dosyası.

En İyi Görsel Medya Haberciliği: Semra Kardeşoğlu

Konu: Birgün TV'de yayınlanan Suça Sürüklenen Çocuklar adlı söyleşi

En İyi Dijital Medya İçeriği: Aynur Tekin

Konu: BBC new Türkçe'de yayınlanan 'Anoreksiyadan kurtulmak mümkün' adlı dijital medya çalışması.