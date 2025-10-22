Haberler

Ruh Sağlığı Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ruh Sağlığı Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından verilen Ruh Sağlığı Basın Ödülleri, BBC News Türkçe'den Aynur Tekin'in 'Anoreksiyadan kurtulmak mümkün' adlı video haberi ile sahiplerini buldu. Ödül, en iyi dijital medya içeriği dalında verildi. Haberde anoreksiya nervoza hastalığı ve tedavi edilebilirliği vurgulandı.

Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından verilen Ruh Sağlığı Basın Ödülleri sahiplerini buldu.

BBC News Türkçe'den Aynur Tekin, "Anoreksiyadan kurtulmak mümkün" başlığıyla yayınlanan video haberiyle ödül aldı.

Tekin'in haberi En İyi Dijital Medya İçeriği dalında ödüle değer görüldü.

Anoreksiya nervoza, aşırı kilo kaybına neden olan bir yeme bozukluğu.

Haberde 15 yaşındayken bu hastalığa yakalanan ve 32 kiloya kadar düşen Aleyna Bozdemir, iyileşme hikayesini BBC News Türkçe'ye anlattı.

Bu hastalığı yaşayan kişiler, kilo alma korkusu yüzünden abartılı diyet ve egzersiz programları uyguluyor.

Kadınlarda daha sık görülüyor ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabiliyor.

Psikiyatristler, anoreksiyanın tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurguluyor.

Türkiye Psikiyatri Derneği ruh sağlığı başlığında sorunların gündeme getirilmesi ve çözümü, ruh sağlığı çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi, damgalamanın azaltılmasına katkı verecek içerikleri teşvik etmek amacıyla ödülün verildiğini açıklıyor.

2025 Yılı Ruh Sağlığı Basın Ödüllerini kazananlar:

En İyi Röportaj: Duygu Özsüphandağ Yayman

Konu: Fikir Gazetesinde 'Yangına hazır mısın? Devlet yoksa ben varım! Adlı röportaj çalışması

En İyi Yazılı Haber: Zeynep Atmaca

Konu: Oksijen Gazetesinde yayınlanan 'Akıl Sağlığımızı Güvenle Nasıl Kime Teslim Edeceğiz' başlıklı haber dosyası.

En İyi Görsel Medya Haberciliği: Semra Kardeşoğlu

Konu: Birgün TV'de yayınlanan Suça Sürüklenen Çocuklar adlı söyleşi

En İyi Dijital Medya İçeriği: Aynur Tekin

Konu: BBC new Türkçe'de yayınlanan 'Anoreksiyadan kurtulmak mümkün' adlı dijital medya çalışması.

BBC
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi

Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi

Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
Galatasaray'dan 13 yıl sonra bir ilk

Avrupa Fatihi Galatasaray! 13 yıl sonra bir ilk yaşandı
Bodo/Glimt teknik direktörünün zor anları

Maça damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.