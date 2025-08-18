Robotik Cerrahi Ürolojide Devrim Yaratıyor

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Rahim Horuz, robotik cerrahinin hastalara daha hızlı iyileşme ve daha az yan etki sunduğunu belirtti. Bu modern teknoloji, klasik ameliyat yöntemlerine göre birçok avantaj sağlıyor.

Birkaç küçük delikten girilerek yapılan, üç boyutlu yüksek çözünürlüklü görüntüleme ile cerrahın görüşünü artıran robotik cerrahinin, operasyonların başarı oranını da artdırdığını söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Rahim Horuz, yöntem hakkında bilgiler verdi.

Robotik cerrahinin açık ve laparoskopik ameliyatların yerini almaya başlayan modern bir teknoloji sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Horuz, "Eskiden büyük kesilerle yaptığımız ameliyatları artık küçük deliklerden vücut içine yerleştirilen aletler, aydınlatma sistemleri ve yüksek çözünürlüklü kamera ile yapıyoruz. Hastalar bu sayede daha hızlı iyileşiyor" dedi.

'HASTALARIN HASTANEDE KALIŞ SÜRESİ KISALIYOR'

Robotik cerrahinin çalışma prensibini anlatan Prof. Dr. Horuz, "Ameliyat sırasında hastanın yanında değiliz, konsol adı verilen özel bir alanda üç boyutlu ve büyütülmüş görüntü altında çalışıyoruz. Robotun kolları milimetrik hassasiyetle hareket edebiliyor ve insan bileğini taklit ederek 540 derece dönebiliyor" dedi. Bu yöntemin açık ameliyatlara kıyasla pek çok avantajı olduğunu vurgulayan Horuz, "Ameliyat sırasında kanama çok daha az oluyor. Hastalarımızın hastanede kalış süresi kısalıyor, evde iyileşme süreci daha rahat geçiyor. Küçük kesiler sayesinde sosyal ve iş hayatına dönüşleri hızlanıyor" diye konuştu.

'ÜROLOJİDE EN SIK PROSTAT KANSERİNDE KULLANILIYOR'

Robotik cerrahinin üroloji alanında özellikle üro-onkoloji vakalarında tercih edildiğini belirten Prof. Dr. Horuz, "Prostat, böbrek, mesane, testis ve böbreküstü bezi kanserlerinde kullanıyoruz. Ancak dünyada da en yaygın kullanım alanı prostat kanseri ameliyatları" ifadelerini kullandı. Prostat kanseri ameliyatlarında en çok korkulan iki yan etkinin kalıcı idrar kaçırma ve sertleşme sorunları olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Horuz, "Robotik cerrahi sayesinde bu yan etkilerde ciddi azalma var. Kalıcı idrar kaçırma artık neredeyse hiç görülmüyor. Cinsel fonksiyonlarda da hastanın durumu ve ameliyatın özelliklerine göre çok daha yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Cerrahların bu teknolojide deneyimi arttıkça yan etkiler daha da azalacak. Hastalar hem daha kısa sürede iyileşecek hem de yaşam kaliteleri korunacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
