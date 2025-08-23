Robotik Cerrahi ile Prostat Kanseri Tedavisinde Yenilikler

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, robotik cerrahinin prostat kanseri tedavisindeki avantajlarını ve hastaların iyileşme süreçlerini hızlandırma konusundaki etkilerini vurguladı. Gelişmiş teknoloji sayesinde cerrahinin daha hassas gerçekleştirilmesi ve hayati fonksiyonların korunabilmesi sağlanıyor.

ROBOTİK cerrahinin, prostat kanseri hastalarını sağlığına kavuştururken, günlük yaşama çok daha hızlı dönmelerine imkan tanıdığını söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, "Büyüteçle bakar gibi tümörü temizlerken, idrar tutmayı ve cinsel fonksiyonları sağlayan sinirleri koruyabiliyoruz. Bu, robotik cerrahinin en büyük avantajlarından biridir" dedi.

Cerrahın elini milimetrik hassasiyete kavuşturan robotik cerrahinin, titremeyi ortadan kaldıran robotik kollar ve 3 boyutlu görüntüleme teknolojisi olduğunu söyleyen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, prostat kanseri ameliyatlarında yeni bir dönem başlattığını ifade etti. Doç. Dr. Cevper Ersöz, "Bu ileri teknoloji sayesinde kanserli doku vücuttan tamamen temizlenirken, idrar ve cinsel fonksiyonlar gibi hayati işlevler de büyük bir özenle korunabiliyor. Robotik cerrahinin sunduğu bu çifte avantaj tedavide başarı oranının önemli ölçüde artırıyor" diye konuştu.

ROBOTİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI

Doç. Dr. Ersöz, "Robot dediğimiz şey kendi kendine çalışan bir makine değil, ameliyatı biz yapıyoruz. Özel konsoldan çok hassas ve titiz kollarla ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bu kollar insan elinden daha küçük, daha titiz ve hiç titremiyor. Görüntüyü de 3 boyutlu ve çok net görerek adeta büyüteçle bakıyormuşuz gibi tümörü tamamen temizlerken idrar tutmayı ve cinsel fonksiyonları sağlayan sinirleri koruyabiliyoruz" dedi.

'DAHA HIZLI İYİLEŞME VE KONFORLU TEDAVİ'

Robotik cerrahinin kanamayı azaltma, hastanede kalış süresini kısaltma ve hastanın günlük yaşama daha hızlı dönmesini sağlama gibi önemli avantajlar sunduğunu belirten Doç. Dr. Ersöz, "Tabii ki her hastanın durumu farklıdır. Ameliyata karar verirken kanserin evresi, genel sağlık durumu ve hastanın beklentileri göz önünde bulunduruluyor. Uygun olduğunuzda robotik cerrahi, günümüz teknolojisinde en ileri ve konforlu cerrahi tedavilerden biridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
