Rize İl Genel Meclisi Üyesi Talat Tüfekçi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Rize İl Genel Meclisi Üyesi Talat Tüfekçi, İyidere ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde kalp krizi geçirdi ve Rize Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Rize'de kalp krizi geçiren İl Genel Meclisi Üyesi Talat Tüfekçi, hayatını kaybetti.

Rize İl Genel Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamada, seçim bölgesi de olan İyidere ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde kalp krizi geçiren Tüfekçi'nin sağlık ekiplerince sevk edildiği Rize Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

AK Partili meclis üyesi Tüfekçi'nin cenazesinin yarın ikindi vakti İyidere Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Çiftlik köyünde defnedileceği kaydedildi.