Bakan Memişoğlu: 'Rize Günleri'ni 'Dumansız Açık Hava' konseptiyle hayata geçiriyoruz'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ankara'da düzenlenen "Rize Günleri'ne katıldı. Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor; Rize Günleri'ni 'Dumansız Açık Hava' konseptiyle hayata geçiriyoruz. Etkinlik alanımızdaki 11 bin metrekarelik bölümü dumansız hava sahası ilan ettik. Organizasyon boyunca bu alanlarda tütün kullanımına müsaade edilmeyecek. Sağlık Bakanlığı olarak kurduğumuz 7 ayrı istasyonda; ücretsiz kanser taramalarından sigara bırakma danışmanlığına, sağlıklı yaşam bilgilendirmelerinden koruyucu sağlık hizmetlerine vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu organizasyonda emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı sağlığa adım atmak ve bu güzel atmosferi solumak için bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı