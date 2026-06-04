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Minik Egemen Lösemiyi Yendi, Balon ve Uçurtma Şenliğiyle Kutlandı

Minik Egemen Lösemiyi Yendi, Balon ve Uçurtma Şenliğiyle Kutlandı
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Rize'de 9 yaşındaki Egemen Berk'in 5,5 yıllık lösemi tedavisinin başarıyla sonuçlanması üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile üniversite öğrencilerinin katkılarıyla balon ve uçurtma şenliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan İl Müdürü Ramazan Çelik, Egemen'in tamamen temizlendiğini belirterek tüm çocuklara şifa diledi.

Rize'de 9 yaşındaki Egemen Berk'in 5,5 yıldır tedavi gördüğü lösemi kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar alınması üzerine balon ve uçurtma şenliği düzenlendi.

Rize'de yaşayan Sinan ve Songül Berk'in 9 yaşındaki oğulları Egemen Berk 5 buçuk yıldır tedavi gördüğü kan kanseri hastalığında başarılı sonuçlar alındı. Bunun için de minik Egemen için balon ve uçurtma şenliği düzenlendi. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuna Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Hayalleri Yaşatma Topluluğu öğrencileri de destek verdi. Tüm çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte önceden hazırlanan balonlar 10'dan geriye sayılarak gökyüzüne bırakıldı.

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Çelik "Egemen için, bizim için çok mutlu bir gün. Uzun süredir Egemen kanserle mücadele ediyordu. ve tedavi süreci sonuçlandı. Tamamen temizlendi. İnşallah bu hastalığımızdan da kurtaracağız. Egemen ve Egemen gibi olan bütün çocuklarımıza inşallah Rabbim yardım eder, şifa verir. Onlar için mücadele etmek istiyoruz, onlar için buradayız bugün" ifadelerini de kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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