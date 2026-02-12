Uzmanlardan ramazanda ağız ve diş sağlığını ihmal etmeme uyarısı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri, ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, özellikle ramazanda ağız hijyenine, protez ve kaplama temizliğine daha fazla dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Değirmenci, AA muhabirine ramazanda protez ve kaplama temizliğinin de ağız sağlığı bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Değirmenci, protez kullananlara bu konuda hassas olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Hareketli protez kullanan hastaların protezlerini çıkararak akan su altında, tercihen beyaz sabunla temizlemeleri gerek. Diş macunu veya çamaşır suyu gibi aşındırıcı ürünlerin kullanılmaması lazım. Protezlerin temizlendikten sonra bir bardak su içerisinde bekletilerek kurumalarının engellenmesi gerek." dedi.

İmplant üstü protezler, kaplamalar ve köprülerin bulunduğu durumlarda ağız temizliğinin daha özenli yapılması gerektiğini ifade eden Değirmenci, diş fırçalamanın yanı sıra ara yüz fırçaları, köprü altı diş ipleri ve ağız duşlarından faydalanılabileceğini kaydetti.

"Birçok sistemik hastalık ağız içinden kaynaklanabilir"

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Merve Nur Yılmaz da ağız kokusunun önlenmesinde ağız hijyeninin temel unsur olduğunu ancak tek başına her zaman yeterli olmayabileceğini belirtti.

Ağız sağlığının yalnızca estetik unsur olmadığına işaret eden Yılmaz, birçok sistemik hastalığın da ağız içinden kaynaklanabildiğini söyledi.

Yılmaz, düzenli ve doğru diş fırçalamanın ağız sağlığının temelini oluşturduğunu, dişlerin en az günde iki kez fırçalanması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece diş fırçalamak yeterli değil. Diş aralarının temizliği için diş ipi ve ara yüz fırçalarının mutlaka kullanılması gerekmektedir. İhtiyaç halinde ağız duşu ve gargaralarla ağız hijyeni desteklenmelidir." diye konuştu.

Ramazanda uzun süreli açlık ve susuzluğun ağız kuruluğunu artırdığını anlatan Yılmaz, "Ağız kuruluğu bakteri birikimini artırarak ağız kokusuna neden olabilmekte. İftar ve sahurdan sonra dişlerin iyi fırçalanması, iftar ile sahur arasında bol su tüketilmesi gerek. Baharatlı yiyeceklerden kaçınılması da ağız kuruluğunu azaltacaktır." dedi.

Çürük dişler, diş taşı birikimi ve diş eti hastalıklarının ağız kokusunun en sık nedenleri arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, bu sorunların evde uygulanacak yöntemlerle giderilemeyeceğini, düzenli diş hekimi kontrollerinin hem erken teşhis hem de kalıcı ağız sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.