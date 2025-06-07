Rafine Şekerin Zararları: Hücre Hasarı ve Kronik İltihap

Rafine Şekerin Zararları: Hücre Hasarı ve Kronik İltihap
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California Üniversitesi'nden bilim insanları, rafine şeker içeren gıdaların hücrelere zarar vererek kronik inflamasyona yol açtığını ve biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını açıkladı. Kronik inflamasyon, birçok hastalığın riskini artırabilir.

BİLİM insanları, içeriğinde rafine şeker bulunan gıda ürünlerinin, hücrelere zarar vererek kronik inflamasyona yol açtığını belirtti.

California Üniversitesi'nden bilim insanları, özellikle paketli gıdalarda bulunan rafine şekerin, hücre hasarına yol açıp biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını açıkladı. İçeriğinde rafine şeker bulunan gıda ürünlerinin, hücrelere zarar vererek kronik inflamasyona yol açtığı bildirildi. Kronik inflamasyon; obezite, diyabet, karaciğer ve kalp hastalıklarını tetiklemesinin yanı sıra, çeşitli kanser türlerinin risklerini de artırabiliyor.

Son araştırmalar, işlenmiş gıdaların bir Amerikalının günlük kalori alımının yüzde 60'ını oluşturduğunu ortaya koydu. Şekerli içecek, paketli ekmek, meyveli yoğurt, kahvaltılık gevrek, sucuk ve salam gibi işlenmiş etlerin biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığı tespit edildi.

Beslenme epidemiyoloğu Marialaura Bonaccio, rafine şeker içeren gıdaların, besleyici açıdan yetersiz olmalarının yanı sıra şeker, tuz ve doymuş yağlar açısından da zengin olduklarını söyledi. Bonaccio, "İşlenmiş gıdalar, uzun vadede vücut için toksik maddelerin taşıyıcıları haline gelirler, bu nedenle düzenli tüketimleri oldukça tehlikelidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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