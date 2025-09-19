Prostat Kanserinde Füzyon Biyopsi ile Doğru Tanı Süreci

PROSTAT kanserinde doğru tanının tedavi başarısı için önemli olduğuna dikkat çeken Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Soytaş, "MR yardımlı füzyon biyopsi yöntemi sayesinde artık tümör odakları hedefe yönelik şekilde tespit edilebiliyor" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Soytaş, uygulanan füzyon biyopsi yöntemiyle artık 'körlemesine biyopsi' döneminin geride kaldığını, hedefe yönelik tanı ve kişiselleştirilmiş tedaviye imkan tanındığını söyledi.

'KÖRLEMESİNE BİYOPSİ DÖNEMİ GERİDE KALDI'

Geçmiş yıllarda teknolojinin sınırlı olması nedeniyle biyopsilerin rastgele yapıldığını hatırlatan Doç. Dr. Soytaş,"Eskiden körlemesine biyopsiler alıyorduk. Artık MR yardımlı füzyon biyopsi sayesinde şüpheli odakları belirliyor ve sadece o bölgeden örnek alıyoruz. Tabiri caizse sniper gibi hedefe yönelik biyopsi yapıyoruz" dedi.

'HASTAYA EN UYGUN TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ SUNABİLİYORUZ'

Füzyon biyopsinin sağladığı avantajlara değinen Doç. Dr. Soytaş, "Bu yöntemle daha doğru tanı koyuyoruz. Doğru tanı sayesinde hastaya en uygun tedavi seçeneklerini sunabiliyoruz. Tümör küçük bir odakta sınırlıysa takip ediyoruz, yaygınsa robotik cerrahi uyguluyoruz. Bazen de sadece tümör odağını yakarak prostatın geri kalanını koruduğumuz fokal tedavi yöntemini kullanıyoruz" diye konuştu.

'EN GÜNCEL VE EN İYİ BİYOPSİ YÖNTEMİ'

Füzyon biyopsinin yalnızca tanıda değil, tedavi planlamasında da büyük avantaj sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Soytaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Prostata yönelik füzyon biyopsi, günümüzde en güncel ve en iyi biyopsi yöntemidir. Hem hastalara hem de hekimlere ciddi katkılar sunmaktadır."