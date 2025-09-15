Prostat Kanseri Farkındalık Günü'nde Erken Teşhisin Önemi Vurgulandı

PROSTAT kanserinin erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık tanı konulan ikinci kanser olduğunu belirten Prof. Dr. Özer Güzel, "Tanı anında hastaların yüzde 73'ünde hastalık organa sınırlı kalıyor. PSA taramaları sayesinde metastatik hastalık oranı yüzde 80 azalıyor" dedi.

15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Güven Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Özer Güzel, prostat kanserinde erken teşhisin kritik önemine dikkat çekerek "Prostat kanseri, erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık tanı konulan ikinci kanserdir. Tanı anında hastaların yüzde 73'ünde hastalık sadece organa sınırlıdır. PSA taramaları sayesinde metastatik hastalıkla tanı alma oranı yüzde 80 oranında azalmıştır" ifadelerine yer verdi.

'SESSİZ AMA YAYGIN BİR TEHLİKE'

Prof. Dr. Güzel, prostat kanserinin özellikle 50 yaş üstü erkeklerde sık görüldüğünü hatırlatarak şunları söyledi:

"Hastalığın en tehlikeli yanı, erken evrede genellikle belirti vermemesidir. Bu nedenle erkekler kendilerini iyi hissetseler bile düzenli kontrolleri ihmal etmemelidir. Ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan bireylerde risk daha genç yaşlarda dahi ortaya çıkabilir."

'BELİRTİLER GEÇ DÖNEMDE ORTAYA ÇIKIYOR'

Prof. Dr. Güzel, prostat kanserine ait semptomların çoğunlukla ileri evrede görüldüğünü belirterek, "İdrar yaparken zorlanma, sık idrara çıkma, gece sık uyanma ya da idrarda kan görülmesi genellikle hastalık ilerlediğinde karşımıza çıkar. Oysa amacımız bu noktaya gelmeden hastalığı saptamaktır" diye konuştu.

'PSA TESTİ HAYAT KURTARIYOR'

Erken tanıda PSA testinin rolünün altını çizen Prof. Dr. Güzel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"PSA testi, basit bir kan tahlili ile uygulanır ve prostat kanserinin erken evrede yakalanmasında kritik rol oynar. Düzenli olarak yapıldığında, hem metastatik hastalık oranlarını ciddi oranda düşürür hem de tedavinin başarı şansını artırır."

'TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANIYOR'

Prostat kanserinde tedavinin kişiye özel belirlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Güzel, "Hastalığın evresi, hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve beklentileri tedavi kararında rol oynar. Cerrahi tedavi, radyoterapi ve ilaç tedavisi gibi farklı seçenekler vardır. Multidisipliner ekiplerle en uygun yol belirlenir" dedi.

'FARKINDALIK HAYAT KURTARIR'

15 Eylül'ün yalnızca bir hatırlatma günü olmadığını, erkekler için hayat kurtarıcı bir çağrı niteliği taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Güzel, "Toplumda prostat kanseri farkındalığının artması, hastalığın erken dönemde yakalanması için en önemli güç" ifadelerini kullandı.