Acıbadem Bayındır Söğütözü Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fahri Yetişir, pankreas kanseri hakkında, "Sigara kullanımı, obezite, kronik pankreatit ve ailede pankreas kanseri öyküsü hastalıkla ilişkili önemli risk faktörleri arasında yer alıyor" dedi.

Genellikle erken evrelerde belirgin şikayetlere neden olmadan ilerleyebilen pankreas kanseri, çoğu zaman geç dönemde teşhis ediliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fahri Yetişir, özellikle açıklanamayan kilo kaybı, karın ve sırt ağrısı, sarılık ve yeni ortaya çıkan diyabet gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Pankreas kanserinde erken tanının tedavi başarısı açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Yetişir, vatandaşların ileri yaşta aniden ortaya çıkan diyabet hastalığına karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

"Hastalık ilerledikçe karın bölgesinde başlayıp, sırta yayılabilen ağrı ortaya çıkabiliyor"

Pankreasın sindirim enzimlerinin üretilmesi ve kan şekeri düzeyinin düzenlenmesinde önemli görevler üstlenen hayati bir organ olduğunu aktaran Yetişir, "Bu organda gelişen kanser, başlangıç aşamasında çoğu zaman belirgin belirtiler vermeden ilerleyebiliyor. Hastalık ilerledikçe karın bölgesinde başlayıp sırta yayılabilen ağrı, açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, ciltte ve gözlerde sararma (sarılık) gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Yeni başlayan diyabetin açıklanamayan kilo kaybıyla birlikte görülmesi, altta yatan pankreas hastalıkları açısından değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Bu tür belirtilerin ihmal edilmemesi ve gerekli hekim değerlendirmesinin zaman kaybedilmeden yapılması büyük önem taşır" açıklamasında bulundu.

"Sigara kullanımı ve obezite hastalıkla ilişkili önemli risk faktörleri arasında yer alıyor"

Pankreas kanserinin gelişiminde çeşitli risk faktörlerinin rol oynadığını vurgulayan Yetişir, "Sigara kullanımı, obezite, kronik pankreatit ve ailede pankreas kanseri öyküsü hastalıkla ilişkili önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte herhangi bir risk faktörü bulunmayan kişilerde de pankreas kanseri gelişebiliyor. Bu nedenle özellikle uzun süren, açıklanamayan ve giderek artan şikayetlerin göz ardı edilmemesi, risk faktörlerinin hekim tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Pankreas kanserinde tümörün cerrahi olarak tamamen çıkarılabilmesi, uzun süreli sağ kalım ve tedavi başarısı açısından en önemli fırsatlardan biridir. Bu nedenle hastalığın evresinin doğru belirlenmesi ve tedavi planının zamanında oluşturulması büyük önem taşır. Uygun hastalarda açık cerrahinin yanı sıra laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemlerden de yararlanılabiliyor. Cerrahi tedaviye ek olarak kemoterapi, seçilmiş hastalarda radyoterapi ve belirli genetik özelliklere sahip hastalarda hedefe yönelik tedaviler uygulanabiliyor. Genel cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji, gastroenteroloji ve patoloji uzmanlarının birlikte değerlendirme yapması, hastaya en uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesinde önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı