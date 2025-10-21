Haberler

Prof. Dr. Yasemin Buran Çırak Anısına Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Yurt dışında geçirdiği trafik kazasında eşi ve iki çocuğuyla hayatını kaybeden Prof. Dr. Yasemin Buran Çırak için Bala ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu. İlk fidanlar dikildi.

ANKARA'nın Bala ilçesinde, yurt dışında geçirdiği trafik kazasında eşi ve 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Prof. Dr. Yasemin Buran Çırak (45) için oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yasemin Buran Çırak, 24 Ocak 2025 tarihinde yurt dışında beraberinde ailesiyle birlikte seyahat ederken trafik kazası geçirdi. Kazada eşi ve 2 çocuğu ile birlikte hayatını kaybeden Prof. Dr. Çırak adına memleketi Bala'da oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi. Gülbağı Mahallesi Ormanlık alanında yapılan fidan dikim törenine, Prof. Dr. Çırak'ın İstinye Üniversitesi'nden çalışma arkadaşlarının yanı sıra Hacettepe Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve bazı diğer illerden de akademisyenler katıldı.

Gülbağı Mahallesi Muhtarı Taner Buran, "Orman ve geleceğe nefes temalı program dahilinde köylümüz, akrabamız olan bilim dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Yasemin Buran Çırak anısına 1200 adet fidan dikimi gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
