Prof. Dr. Tolga Kahraman: Hayvanın kulak küpesine dikkat edilmeli

İstanbul Veteriner Hekimler Platform Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Kahraman Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. Kurban Bayramı'nda hayvan kesimi ve tüketimi ile ilgili bilgiler veren Kahraman, "Hayvan satın alırken özellikle kulak küpesine dikkat edilmeli" dedi.

Kahraman'ın konuşması şu şekilde;

"ZAYIF HAYVAN TERCİH EDİLMEMELİ"

"Hayvanlar seçilirken özellikle yapısının kuvvetli, canlı görünmesine dikkat edilmeli. İyi renkte olmasına gayret gösterilmeli. Bir hayvanda ciddi hastalık riski varsa o hayvan yavaş yavaş zayıflamaya başlar. Zayıf hayvan tercih edilmemeli."

"İÇ ORGANLARINDA NORMAL DIŞI DURUMDA VETERİNER HEKİMİN GÖRÜŞÜ ALINMALI"

"Kesim yapılırken Bakanlığın belirlediği toplu kesim yerlerinde kesilmeli. Kesim esnasında iç organlarında normal dışı durumlar görülürse oradaki sorumlu veteriner hekimin görüşü alınmalı."