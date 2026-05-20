DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Sözbilir: Malatya'daki Depremin Fayın Gelecekte Yıkıcı Deprem Üretme Potansiyeli Olduğunu Göstermektedir

DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin, Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu'nda geçmişte yıkıcı depremler ürettiğini ve gelecekte de üretme potansiyeli olduğunu belirtti.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Fay üzerinde açtığımız paleosismolojik amaçlı hendeklerde, fayın geçmişte yüzey faylanmasıyla sonuçlanmış yıkıcı depremler ürettiğini saptamış durumdayız. Bu da fayın gelecekte yıkıcı deprem üretme potansiyeli olduğunu göstermektedir" dedi.

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, "AFAD verilerine göre bugün 5.6 büyüklüğünde meydana Malatya-Battalgazi depreminin sismik kaynağının Doğu Anadolu Fayı'ndan ayrılan Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu olduğu düşünülmektedir. Toplamda 200 kilometre uzunluğa ulaşan bu fay Keban Baraj gölü güneyinden geçerek, Karakaya Baraj gölü güneyine ulaşır. Buradan Kale ilçesinden geçerek Malatya güneyinde iki kola ayrılır. Buradan da 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş-Pazarcık depreminde kırılan Çığlık Fayı'na ulaşır. Bugünkü deprem Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu'na ait olan Kale Fayı'nın Güneydoğu ucunda meydana gelmiştir. Bu fayı AFAD-TÜBİTAK destekli proje kapsamından 2025 yılından beri inceliyoruz.

'SON DERECE ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fırat Üniversitesi'nden Dr. Serap Çolak Erol yürütücülüğünde devam eden projemizde, aynı üniversiteden Prof. Dr. Ercan Aksoy, Prof. Dr. Hasan Çelik, Doç. Dr. Mustafa Softa, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Yüksel, 19 Mayıs Üniversitesi'nden Dr. Serkan Gürgöze bulunmaktadır. Fay üzerinde açtığımız paleosismolojik amaçlı hendeklerde, fayın geçmişte yüzey faylanmasıyla sonuçlanmış yıkıcı depremler ürettiğini saptamış durumdayız. Bu da fayın gelecekte yıkıcı deprem üretme potansiyeli olduğunu göstermektedir. Bugünkü deprem fayın orta bölümünde meydana gelmiştir. Depremin odak mekanizma çözümü, Oluova-Yeşilyurt Fay zonuyla uyumlu olacak şekilde sol yanal doğrultu atımlı fay özelliği göstermektedir. Bulgularımıza göre, bugünkü depremin 6 Şubat 2023 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Bugün meydana gelen depremin büyüklüğü can ve mal kaybı sınırının altında kalmaktadır. Fakat evi hasar gören vatandaşların resmi kurumlara bilgi vermesi ve buna göre hareket etmesi son derece önemlidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
