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Prof. Dr. Sinem İliaz'dan Hava Sıcaklığı Değişikliklerine Dikkat Uyarısı

Prof. Dr. Sinem İliaz'dan Hava Sıcaklığı Değişikliklerine Dikkat Uyarısı
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GÖĞÜS Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, hava sıcaklığındaki ani değişimlerin astım ve KOAH gibi kronik solunum hastalıklarını olumsuz etkileyebileceğini uyardı. Soğuk hava nedeniyle solunum yollarının tahriş olabileceğini ve bu durumun grip ve soğuk algınlığı riskini artırabileceğini belirtti.

GÖĞÜS Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, hava sıcaklığındaki ani değişimlerin astım, KOAH ve diğer kronik solunum hastalığı bulunan kişilerin sağlığını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Biruni Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, soğuk havaların solunum yollarında tahrişe neden olarak, vücudun doğal savunma mekanizmalarını zayıflatabileceğini belirtti. Ani sıcaklık düşüşleri nedeniyle burun ve boğaz mukozasında kuruma yaşanabildiğini, bu durumun ise virüs ve bakterilere karşı direnci azalttığını vurgulayan Prof. Dr. Sinem İliaz, grip ve soğuk algınlığı riskinin bu dönemlerde arttığını da hatırlattı.

ASTIM VE KOAH HASTALARINA ÖZEL UYARI

Prof. Dr. İliaz, dışarı çıkarken koruyucu kıyafet giyilmesi ve ilaçların düzenli olarak alınması gerektiğini ifade ederek, kapalı alanda vakit geçirenlere de uyarılarda bulundu. Prof. Dr. İliaz, "Kapalı ortamlarda hava kalitesi düşeceğinden düzenli havalandırma yapılması gerekiyor. Ayrıca, kapalı alanlarda alerjen ve enfeksiyon ajanları yoğunlaşır, bu durumda solunum yollarını olumsuz etkiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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