Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden, Türkiye'de çok sayıda sedef hastanın 'hastalığının tedavisinin olmadığını' zannettiğini belirterek, 'Sedef, artık tedavisi mümkün olan bir hastalık' dedi. '5. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu' Türkiye genelinden 200'ün üzerinde bilim insanının katılımı ile Ordu'da başladı.

Prof. Dr. Özden: "Sedef, artık tedavisi olan bir hastalık"

'5. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu' Türkiye genelinden 200'ün üzerinde bilim insanının katılımı ile Ordu'da başladı

ORDU - Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden, Türkiye'de çok sayıda sedef hastanın 'hastalığının tedavisinin olmadığını' zannettiğini belirterek, "Sedef, artık tedavisi mümkün olan bir hastalık" dedi.

Ordu'da, '5. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu' Türkiye genelinden 200'ün üzerinde bilim insanının katılımı ile başladı. Boztepe'de bulunan bir otelin konferans salonunda düzenlenen ve dermatoloji alanında uzman isimlerin katkıda bulunacağı program, 3 gün boyunca devam edecek.

"Ulusal ölçekte bir toplantı"

Sempozyum hakkında bilgi veren Samsun Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Güler Özden, "Orta Karadeniz Bölgesi'nin dermatoloji alanındaki en büyük bilimsel aktivitesi. Tüm Türkiye'den çok değerli, dermatoloji alanında uzman patoloji uzmanlarının katıldığı ulusal ölçekte bir toplantı. Bu yıl 5'incisini düzenliyoruz ve uzun yıllardır arzu ettiğimiz Ordu'da gerçekleştirmekten mutluyuz. Tüm Türkiye'den gelen hekimlerin burada bir bilimsel aktiviteyi gerçekleştirmenin gururunu yaşamak için Ordu'da bulunduk" dedi.

"Atopik dermatit hastalarının tedavisinde de büyük gelişmeler var"

Sempozyumda 3 gün boyunca bilimsel gelişmelerin tartışılacağını ve dermatoloji alanında çok büyük gelişmelerin olduğunu aktaran Prof. Dr. Müge Güler Özden, sedef hastalığının tedavisinin olduğunu ifade ederek, "Özellikle sedef hastalığının tedavisinin, atopik dermatitin (alerjik egzama) tedavisinin ve vitiligonun tedavisinin çok geliştiğini hastalarımızın bilmesini isterim. Sedef hastalığı artık tedavisi mümkün olan, çok konforlu bir şekilde hastaları uzun yıllar boyunca konforlu tedavi sunulabilen bir hastalık. Bu tedavilerin ana başlıklarındaki gelişmeler tartışılacak. Ayrıca atopik dermatit hastalarının da tedavisinde büyük gelişmeler var, bu gelişmeler burada değerlendirilecek, tartışılacak ve paylaşılacak" şeklinde konuştu.

"Tıp ve bilim artık çok gelişti"

Sempozyumda dermato kozmetoloji alanında botoks, dolgu uygulamaları ve bazı yeni mezoterapi uygulamaları gibi konularındaki gelişmelerin hem videolu hem de uygulamalı olarak oturumlar şeklinde paylaşılacağı ifade eden Prof. Dr. Müge Güler Özden, hastaların bilimsel gelişmeleri takip etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Özden, "Özellikle hastalar sedef hastalığının tedavisinin olmadığını düşünebiliyor ve 'bu hastalıkla yaşamak zorundasın' gibi duyulmalara inanabiliyorlar. Ama artık tıp ve bilim çok gelişti, bu bilimsel gelişmeleri takip ederek, bir dermatoloji uzmanından bu konudaki gelişmeleri öğrenmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Sempozyum 25 Haziran tarihine kadar devam edecek.