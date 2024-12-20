Prof. Dr. Osman Tecimel, ortopedik ameliyatlar ve yeni teknolojiler hakkında konuştu

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Prof. Dr. Osman Tecimel, hareketin tedavi süreçlerindeki önemini vurguladı. Protez cerrahisi ve robotik ameliyatların avantajlarını anlatan Tecimel, kalça protezlerinin daha doğal sonuçlar verdiğini ve robotik cerrahinin hızla iyileşmeyi sağladığını belirtti.

"HAREKET ETMEYEN HASTA BİZİM İÇİN ÖLÜ HASTADIR"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, hastaların sağlıklarını korumak için düzenli hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. "Hareket etmeyen hasta bizim için ölü hastadır" diyerek, fiziksel aktivitenin tedavi sürecinde nasıl hayati bir rol oynadığını açıkladı. Özellikle eklem hastalıkları ve yaşa bağlı hastalıkların tedavisinde, hareket kısıtlılığının uzun süre devam etmesinin ciddi sorunlar oluşturduğunu belirtti.

"PROTEZ AMELİYATLARINI MÜMKÜN OLDUĞUNCA GECİKTİRMEK LAZIM"

Protez ameliyatları hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tecimel, yaşlı hastalarda protez cerrahisinin genellikle tercih edildiğini ancak bu ameliyatların mümkün olduğunca ertelenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, son yıllarda robotik cerrahinin gelişmesiyle birlikte, hastaların vücutlarına daha uyumlu protezler takılabildiğini belirtti. Robotik cerrahinin avantajlarından bahseden Tecimel, bu yöntemin hastaların hızla iyileşmesini sağladığını, diz protezi yapılan hastaların ertesi gün yürüyebildiğini söyledi.

"ROBOTİK CERRAHİDE HASTAYA UYUMLU PROTEZLER YAPIYORUZ"

Prof. Dr. Osman Tecimel, kalça ve diz eklemlerinde gerçekleştirilen protez ameliyatlarının farklarını da anlattı. Kalça eklemi ameliyatlarının daha doğal bir his sağladığını, diz eklemine göre daha başarılı sonuçlar verdiğini belirtti. Ayrıca, hastaların korkularının tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini, ameliyatlardan korkmanın aslında daha büyük sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.