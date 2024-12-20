Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
Sözleri tartışma yaratan Davutoğlu'ndan bir açıklama daha
Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
Zihinsel engelli çalışanına cinsel istismarda bulunmuştu!

Prof. Dr. Osman Tecimel, ortopedik ameliyatlar ve yeni teknolojiler hakkında konuştu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Hareketin tedavi sürecindeki önemine dikkat çeken Tecimel, protez cerrahisi ve robotik ameliyatlarla ilgili bilgiler paylaştı. Robotik cerrahinin iyileşme sürecini hızlandırdığını ve kalça protezi ameliyatlarının daha doğal sonuçlar verdiğini belirtti.

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Prof. Dr. Osman Tecimel, hareketin tedavi süreçlerindeki önemini vurguladı. Protez cerrahisi ve robotik ameliyatların avantajlarını anlatan Tecimel, kalça protezlerinin daha doğal sonuçlar verdiğini ve robotik cerrahinin hızla iyileşmeyi sağladığını belirtti.

"HAREKET ETMEYEN HASTA BİZİM İÇİN ÖLÜ HASTADIR"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, hastaların sağlıklarını korumak için düzenli hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. "Hareket etmeyen hasta bizim için ölü hastadır" diyerek, fiziksel aktivitenin tedavi sürecinde nasıl hayati bir rol oynadığını açıkladı. Özellikle eklem hastalıkları ve yaşa bağlı hastalıkların tedavisinde, hareket kısıtlılığının uzun süre devam etmesinin ciddi sorunlar oluşturduğunu belirtti.

Prof. Dr. Osman Tecimel, ortopedik ameliyatlar ve yeni teknolojiler hakkında konuştu

"PROTEZ AMELİYATLARINI MÜMKÜN OLDUĞUNCA GECİKTİRMEK LAZIM"

Protez ameliyatları hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tecimel, yaşlı hastalarda protez cerrahisinin genellikle tercih edildiğini ancak bu ameliyatların mümkün olduğunca ertelenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, son yıllarda robotik cerrahinin gelişmesiyle birlikte, hastaların vücutlarına daha uyumlu protezler takılabildiğini belirtti. Robotik cerrahinin avantajlarından bahseden Tecimel, bu yöntemin hastaların hızla iyileşmesini sağladığını, diz protezi yapılan hastaların ertesi gün yürüyebildiğini söyledi.

"ROBOTİK CERRAHİDE HASTAYA UYUMLU PROTEZLER YAPIYORUZ"

Prof. Dr. Osman Tecimel, kalça ve diz eklemlerinde gerçekleştirilen protez ameliyatlarının farklarını da anlattı. Kalça eklemi ameliyatlarının daha doğal bir his sağladığını, diz eklemine göre daha başarılı sonuçlar verdiğini belirtti. Ayrıca, hastaların korkularının tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini, ameliyatlardan korkmanın aslında daha büyük sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Osman Tecimel, ortopedik ameliyatlar ve yeni teknolojiler hakkında konuştu
Haberler.com / Musa Kara - Sağlık
img

Suriye sokaklarında ilginç manzara
img

Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
img

El var mı, yok mu? Fenerbahçe penaltı bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan çılgına döndü: Fenerbahçe golü attı, oyundan atıldı
Bu pozisyonun devamında gol yiyince çılgına döndü
Canlı anlatım! İlk yarının sonunda gol geldi, kırmızı kart çıktı
İlk yarının sonunda kırmızı kart ve gol! Tempo inanılmaz
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Bir hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
Tarihin ardından heyette yer alacak isimler de netleşti
İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
Suriyeli protestocuların üzerine kurşun yağdırdılar
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

Özlem Gürses neden gözaltına alındı, suçu ne? Fenerbahçe'nin golünden önce Caner'e faul var mı (Eyüpspor – Fenerbahçe) Arda Turan neden kırmızı kart gördü, Arda Turan cezalı mı (Eyüpspor – Fenerbahçe) Eyüpspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Eyüpspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Kara Ağaç Destanı neden final yapıyor? Emre Kargın kimdir? Hakem Emre Kargın hangi takımlı? Ayyuk ne demektir? (Kim Milyoner Olmak İster) Eyüpspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Eyüpspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yılın Kelimesi nedir? TDK Yılının Kelimesi nasıl oy verilir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.