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Prof. Dr. Osman Tecimel, boy uzatma cerrahisi hakkında merak edilenleri anlattı

Prof. Dr. Osman Tecimel, boy uzatma cerrahisi hakkında merak edilenleri anlattı
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, modern tıbbın sunduğu imkanlarla kemik uzatma konusunda önemli gelişmeler olduğunu belirtti. Tecimel, kısa kalmış kemiklerin belirli yöntemlerle uzatılabildiğini ve bu sürecin cerrahi müdahale olmadan da gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Tecimel, modern tıbbın sunduğu imkanlarla kemik uzatma konusunda önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. Günümüzde kısa kalmış kemiklerin belirli yöntemlerle uzatılabildiğini ifade eden Tecimel, bu sürecin cerrahi müdahale olmadan da gerçekleştirilebileceğini söyledi.

"BOY UZATMA CERRAHİSİNE KARŞIYIM"

Boy uzatma cerrahisinin özellikle bacak bölgesinde uygulandığını belirten Prof. Dr. Osman Tecimel, bu tür ameliyatlara sıcak bakmadığını dile getirdi. Omurga ve kol kemiklerinde uzatma işleminin mümkün olmadığını vurgulayan uzman doktor, bu bölgelerde yapılan müdahalelerin yüksek risk taşıdığını ifade etti.

BOY UZATMA AMELİYATINDAKİ RİSKLER

Boy uzatma ameliyatı düşünen kişilerin karşılaşabileceği risklere de değinen Prof. Dr. Tecimel, en önemli risklerden birinin kemiklerin kaynamama durumu olduğunu belirtti. Cerrahi müdahale sonrası iyileşme sürecinin uzun ve zahmetli olduğuna dikkat çeken Tecimel, her bireyin bu sürece uygun olmayabileceğini vurguladı.

BOY UZATMA AMELİYATIYLA KAÇ SANTİMETRE UZAMA SAĞLANIYOR?

Boy uzatma cerrahisinin belirli sınırları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Osman Tecimel, yapılan işlemlerle 5 ila 8 santimetre arasında bir uzama sağlanabildiğini belirtti. Ancak bu sürecin herkes için uygun olmadığını ve cerrahi operasyonu düşünen kişilerin olası riskleri göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Sağlık
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