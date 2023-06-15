Kalp damar hastalıklarının teşhisinde kullanılan anjiyo işleminin ani kalp krizlerinde de hayat kurtaran bir yöntem olduğunu ifade eden Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, elde edilen sonuca göre tedavi planlaması yapıldığını belirtti.

Prof. Dr. Halil Tanrıverdi: "Anjiyografi işlemiyle kalp krizleri önlenebiliyor"

DENİZLİ Kalp damar hastalıklarının teşhisinde kullanılan anjiyo işleminin ani kalp krizlerinde de hayat kurtaran bir yöntem olduğunu ifade eden Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, elde edilen sonuca göre tedavi planlaması yapıldığını belirtti.

Kalp krizi rahatsızlığının artık erken yaşlarda da görülebildiğini belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, anjiyo hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kanser tedavilerinde erken teşhisin önemli olduğu kadar kalp krizlerinde de erken teşhisin ve tedavinin kritik rol oynadığını vurgulayan kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, "Anjiyografi dediğimiz işlem hemen hemen tüm hastanelerde uygulanan yaygın bir işlemdir. Kalp damarlarındaki tıkanıklıkların tespitinde ve tedavisinde kullandığımız bir yöntemdir. İşlem başlamadan önce giriş yapılacak olan alana lokal anestezi uyguluyoruz. Uzun ve plastik materyallerden yapılmış bir boru kullanarak, bu bölgeden kalbi besleyen atardamara ulaşıyoruz. Kullanılan kalem şeklindeki boru herhangi bir komplikasyon oluşturmayacak şekildedir. Hastamızın damarlarında herhangi bir tıkanıklık varsa balon patlatma ve stent takma işlemini yapıyor, bir gün sonrasında taburcu ediyoruz. Damarlarda tıkanıklık ya da herhangi ihtimal bir durum ile karşılaşmadığımız takdirde, hastalarımızı aynı gün içinde taburcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anjiyografi dediğimiz işlemin bir riski bulunmuyor"

Hastanın yapılacak işleme göre birkaç gün dinlenmesinin yeterli olduğunu belirten Prof. Dr. Tanrıverdi, "Anjiyografi dediğimiz işlemin büyük bir riski bulunmamaktadır, tıbbi tanı ve tedavide sıkça kullandığımız bir işlemdir. Bakım açısından uzun süre bakım gerektirmemektedir. Hastalarımızı ayakta taburcu ediyoruz, evde birkaç gün dinlenmesi yeterlidir. Anjiyografi işleminde, bilekten ya da kasıktan yapılma durumunun kararını doktor olarak bizlerin verdiği prosedürler vardır. Hastalarımızın kasıktan girme durumu zor ise bilekten girerek anjiyo işlemini gerçekleştiriyoruz" diye belirtti.