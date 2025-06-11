Prof. Dr. Gazi Yaşargil Vefatıyla Diyarbakır'da Anıldı

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Yüzyılın en iyi beyin cerrahı olarak anılan Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatı nedeniyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anma programı düzenlendi. Sağlık camiasından katılımcılar, Yaşargil'in tıp alanına katkılarını ve bilimsel mirasını andı.

"Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefatının ardından Diyarbakır'da anıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Programa Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Başhekim Doç. Dr. Mehmet Özel ve sağlık çalışanları katıldı. Programda konuşan Asiltürk, bugün burada tarifsiz bir hüznün ve derin bir minnetin gölgesinde toplandıklarını ifade etti. Tıp dünyasının kutup yıldızı, insanlığa adanmış bir ömrün sahibi, beyin cerrahisinin yaşayan efsanesi, Diyarbakır'ın gururu Prof. Dr. Gazi Yaşargil'i ebediyete uğurlamanın derin acısını yaşadıklarını belirten Asiltürk, onun sadece bir hekim değil, insan beyninin sınırlarında dolaşan, imkansızı mümkün kılan, bir milleti olduğu kadar insanlığı da onurlandıran bir bilim çınarı olduğunu söyledi.

Asiltürk, geliştirdiği teknikler, mikrocerrahiye kazandırdığı yenilikler ve yetiştirdiği yüzlerce hekimle tıp tarihine adını altın harflerle yazdırdığını belirterek, "Dünyanın dört bir yanındaki ameliyathanelerde onun adını taşıyan yöntemlerle insanlar hayata tutunurken, bizler onun mirasını yaşatmaya devam ediyoruz. İşte bu hastane Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi sadece bir sağlık kurumu değil, onun ilminin, emeğinin ve vizyonunun yaşayan bir abidesidir. Bugün ismini taşıyan bu hastanede, onun bilimsel mirasına sahip çıkmak ve onu yeni kuşaklara tanıtmak bizlerin en büyük sorumluluğudur" dedi.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in adı, bu hastanede yalnızca bir tabela değil; burada yürütülen her bilimsel çalışma, her tedavi, her umut dolu iyileşme onun ışığında sürdürülmekte olduğunu kaydeden Asiltürk, "Acımız büyük. Ancak gururumuz daha da büyük. Diyarbakır böyle bir değeri bağrından çıkardığı için ne kadar övünse azdır. Kendisini bilim yolculuğuna adayan bu büyük insanı, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ailesine, sevenlerine, tüm sağlık camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, ilmi baki olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Sağlık
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