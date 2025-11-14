Haberler

Prof. Dr. Azize Nilgün Canel: Problemlerimizde kaybolmak yerine sorunlarımızla yazarak yüzleşmeliyiz

İyilik İyileştirir programında Klinik Psikolog Metin Aydın'ın konuğu Psikolojik Danışman ve Yazar Prof. Dr. Azize Nilgün Canel, Yazma Terapisi'nin duygusal iyileşme ve travmalarla baş etme sürecine olan katkılarını anlattı. Canel, yazma terapisinde metnin edebi kalitesinin önemli olmadığını, önemli olanın kişinin duygularını olduğu gibi yazıya dökebilmesi olduğunu vurguladı.

İyilik İyileştirir programında Klinik Psikolog Metin Aydın'ın bu haftaki konuğu Psikolojik Danışman ve Yazar Prof. Dr. Azize Nilgün Canel oldu. Yayında, Yazma Terapisi'nin işleyişi, duygusal iyileşme üzerindeki etkileri ve travmalarla baş etme sürecine katkıları detaylı biçimde ele alındı.

"KİŞİ KENDİ DUYGULARINI YAZIYA DÖKMELİ"

Canel, Yazma Terapisi'nde metnin edebi kalitesinin hiçbir önem taşımadığını, asıl olanın kişinin kendi duygularını olduğu gibi yazıya dökebilmesi olduğunu vurguladı. Kimseye söyleyemediğimiz sırların bile bu yöntemde güvenle yazılabileceğini belirten Canel, travmatik anıların yazılmasının ise bir uzman eşliğinde yapılması gerektiğini ifade etti.

Kişinin sorunlarından kaçmak yerine onları yazarak yüzleşmesinin iyileştirici etkisine dikkat çeken Canel, yazma sürecinin düşüncelerle baş başa kalındığında güçlü bir rahatlama sağladığını söyledi. Travmatik duyguların ilk aşamada çok acı verici olabildiğini ancak yazma sayesinde bu duyguların işlenerek zamanla anlam değiştirdiğini ve kişiyi daha sağlıklı bir noktaya getirdiğini dile getirdi.

