Prof. Dr. Azize Nilgün Canel: Sorunlarımızla yazarak yüzleşmeliyiz

Prof. Dr. Azize Nilgün Canel, İyilik İyileştirir programında yazma terapisi üzerine açıklamalarda bulundu. Yazılan metinlerde edebi değerden çok duyguların önemine vurgu yapan Canel, travmaların işlenmesinde uzman desteğinin şart olduğunu belirtti.

"YAZDIĞINIZ METNİN EDEBİ DEĞERİ DEĞİL, DUYGULARINIZ ÖNEMLİ"

Canel, yazma terapisinde kişinin duygularına odaklanması gerektiğini belirterek, "Yazma Terapisi'nde yazdığınız metnin edebi değeri önemli değil, sizin duygularınız önemli" dedi.

"KİMSEYE SÖYLEYEMEDİĞİMİZ SIRLARI BİLE YAZABİLİRİZ"

Yazma terapisi sayesinde gizli kalan duyguların güvenle kağıda aktarılabileceğini ifade eden Canel, "Kimseye söyleyemediğimiz sırları bile yazabiliriz" dedi.

"TRAVMALARIMIZI YAZMAK İSTİYORSAK BİR UZMANLA ÇALIŞMALIYIZ"

Canel, travmaların işlenmesi sürecinde uzman desteğinin önemine dikkat çekerek, "Travmalarımızı yazmak istiyorsak bir uzmanla çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

"SORUNLARIMIZLA YAZARAK YÜZLEŞMELİYİZ"

Kendi problemlerinde kaybolmamak gerektiğini vurgulayan Canel, "Kendi problemlerimizde kaybolmak yerine sorunlarımızla yazarak yüzleşmeliyiz" diye konuştu.

"TRAVMATİK DUYGU İŞLENMEYE BAŞLADIKÇA ANLAMI DEĞİŞİR"

Travmatik duyguların başlangıçta acı verici olabileceğini anlatan Canel, "Travmatik bir duygu ilk başlarda çok acı verici olabilir ama duygu işlenmeye başladıkça ona yüklediğimiz anlam değişir" dedi.