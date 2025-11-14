Haberler

Prof. Dr. Azize Nilgün Canel: Sorunlarımızla yazarak yüzleşmeliyiz

Prof. Dr. Azize Nilgün Canel: Sorunlarımızla yazarak yüzleşmeliyiz Haber Videosunu İzle
Prof. Dr. Azize Nilgün Canel: Sorunlarımızla yazarak yüzleşmeliyiz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İyilik İyileştirir programında Klinik Psikolog Metin Aydın'ın konuğu Psikolojik Danışman ve Yazar Prof. Dr. Azize Nilgün Canel oldu. Canel, yazma terapisiyle travmalarla başa çıkmanın yollarını ve duyguların işlenmesinin önemini anlattı.

Prof. Dr. Azize Nilgün Canel, İyilik İyileştirir programında yazma terapisi üzerine açıklamalarda bulundu. Yazılan metinlerde edebi değerden çok duyguların önemine vurgu yapan Canel, travmaların işlenmesinde uzman desteğinin şart olduğunu belirtti.

"YAZDIĞINIZ METNİN EDEBİ DEĞERİ DEĞİL, DUYGULARINIZ ÖNEMLİ"

Canel, yazma terapisinde kişinin duygularına odaklanması gerektiğini belirterek, "Yazma Terapisi'nde yazdığınız metnin edebi değeri önemli değil, sizin duygularınız önemli" dedi.

Prof. Dr. Azize Nilgün Canel: Sorunlarımızla yazarak yüzleşmeliyiz

"KİMSEYE SÖYLEYEMEDİĞİMİZ SIRLARI BİLE YAZABİLİRİZ"

Yazma terapisi sayesinde gizli kalan duyguların güvenle kağıda aktarılabileceğini ifade eden Canel, "Kimseye söyleyemediğimiz sırları bile yazabiliriz" dedi.

"TRAVMALARIMIZI YAZMAK İSTİYORSAK BİR UZMANLA ÇALIŞMALIYIZ"

Canel, travmaların işlenmesi sürecinde uzman desteğinin önemine dikkat çekerek, "Travmalarımızı yazmak istiyorsak bir uzmanla çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

"SORUNLARIMIZLA YAZARAK YÜZLEŞMELİYİZ"

Kendi problemlerinde kaybolmamak gerektiğini vurgulayan Canel, "Kendi problemlerimizde kaybolmak yerine sorunlarımızla yazarak yüzleşmeliyiz" diye konuştu.

"TRAVMATİK DUYGU İŞLENMEYE BAŞLADIKÇA ANLAMI DEĞİŞİR"

Travmatik duyguların başlangıçta acı verici olabileceğini anlatan Canel, "Travmatik bir duygu ilk başlarda çok acı verici olabilir ama duygu işlenmeye başladıkça ona yüklediğimiz anlam değişir" dedi.

Melis Yaşar
Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu

Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.