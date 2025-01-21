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Prematüre Retinopatisi, Bebeklerde Göz Hastalıklarının Artışına Neden Oluyor

Prematüre Retinopatisi, Bebeklerde Göz Hastalıklarının Artışına Neden Oluyor
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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Kazim Erol, prematüre bebeklerde görülen retinopati hastalığının ilerleyen yaşlarda göz problemlerine yol açabileceğini açıkladı. Erken doğum ve düşük doğum ağırlığının en önemli risk faktörleri arasında yer aldığını vurguladı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Kazim Erol, körlüğe neden olabilen prematüre retinopatisi (ROP) geçiren bebeklerde ilerleyen yaşlarda normal doğanlara göre daha sık göz hastalıklarının görüldüğünü belirtti.

Erol, AA muhabirine, prematüre retinopatisinin erken doğan çocuklarda göz damarlarının gelişmemesine veya yanlış gelişmesine bağlı olarak ortaya çıktığını söyledi.

Hastalığın çeşitli risk faktörleri olduğunu vurgulayan Erol, "Çocuklar ne kadar erken doğmuşsa, doğum kilosu ne kadar azsa, ne kadar çok oksijen almışsa buna göre hastanın durumu değişebiliyor. Bunun dışında başka risk faktörleri de var. Mesela kafa içi kanaması olmuş olabilir, bağırsak hastalığı, tranfizyon geçirmiş, sepsise (kan zehirlenmesi) girmiş olabilir ancak en önemli risk faktörleri erken doğum, düşük doğum kilosu ve yüksek oksijen konsantrasyonudur." diye konuştu

Erol, prematüre bebeklerin hastalık riski nedeniyle doğumundan 4 hafta sonra göz muayenelerinin gerçekleştirildiğini, hastalık tespit edilenlere düzenli aralıklarla tarama yapıldığını dile getirdi.

"Çocukluk çağı körlüklerinin en sık nedeni"

Hastalığın ilerledikçe körlüğe neden olabildiğini anlatan Erol, "Çocukluk çağı körlüklerinin en sık nedeni olan prematüre retinopatisi çok bilinen bir hastalık değil. Erken doğan bir çocuğunuz olmadıkça bu hastalığın farkına varamıyorsunuz. 34 haftadan önce ve 1700 gramın altında doğmuş, göz doktoruna yönlendirilen bütün erken doğan çocukları muayene ediyoruz." dedi.

"Tip 1" hastalık geliştiğinde tedavilere başlandığını belirten Erol, lazer yöntemi, ilaç enjeksiyonu ve cerrahi müdahalelerin uygulandığını ifade etti.

"Ömür boyu takip etmek gerekiyor"

Hastalığın toplumda çok bilinen bir rahatsızlık olmadığının altını çizen Erol, şöyle devam etti:

"Bu rahatsızlık her hastada körlüğe neden olmuyor. Hastalığın yüzde 90'ı kendiliğinden düzeliyor, 'Tip 1' ve agresif prematüre retinopatisi olan yüzde 10'luk kısım tedavi edilmezse kör kalabiliyor. Hastalığın görüldüğü çocuklarda ilerleyen yaşlarda birçok göz problemi ortaya çıkabiliyor. Katarakt, göz tansiyonu, şaşılık ve miyop gibi kırma kusurları bu tür hastalarda, normal doğan bebeklere göre daha sık görülüyor."

Prof. Dr. Muhammet Kazim Erol, çocukluğunda bu hastalık görülen kişilerin, ömür boyu göz hastalıkları açısından takip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Sağlık
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